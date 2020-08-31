Зеленський анонсував нульову декларацію в 2020-му: хто...

Додано: Вів 01 вер, 2020 23:25

Заставлять доказывать отсутствие своей вины и наказывать за то, что не доказано (а вдруг, действительно, ожерелье по наследству перешло или царские червонцы грамм на 500 золота, да и родители если пахали в конце 80-х или в 90-х, то тоже никакой закон не позволяет стягивать налоги 30-летней давности, еще и с другого человека), это беспредел.

А если, к примеру, купил золото в 2001-м году и продал сейчас (оно сейчас в гривнах дороже в 35 раз, а доллар дороже в 6 раз чем стоил еще в 2008-м), то тоже никакой закон не позволяет обкладывать налогом эту разницу, если речь о физических лицах. И задним числом это поменять невозможно, закон обратной силы не имеет. Плюс срок давности по НДФЛ 3 года!