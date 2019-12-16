Тотального перегляду внесених до Податкового кодексу...

Додано: Сер 27 тра, 2020 12:45

А что могут еще "Шариковы" сказать - только отобрать и поделить.. Как может работать экономика с налогом (НДС) который отбирается сразу? - ответ никак. Назовите хоть одну страну мира в которой есть такая дикая норма закона об администрации НДС - ответ - нету. Была одна - Болгария - за 6 месяцев действия нормы - ВВП упал на 90% и утечка населения в 30% (работоспособного), но кого это учит, когда деньги надо прямо сейчас, а перспектива развития государства - это фантастика, пусть об этом думает кто-то другой, типа нас недовольных граждан. С таким налоговым законодательством дальше ж*** ничего не будет - хотя там тоже есть живность и ей хорошо, но мы то люди (не знаю как чиновники) и нам там не нравится!