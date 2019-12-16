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Тотального перегляду внесених
до Податкового кодексу...

Тотального перегляду внесених до Податкового кодексу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 12:44

Тотального перегляду внесених до Податкового кодексу...

Пропонуємо до обговорення:
Робоча група обговорить необхідність внесення змін до закону з поправками в Податковий кодекс (відомий як закон «1210»), але тотального перегляду документу не буде.

Дивися повний текст Тотального перегляду внесених до Податкового кодексу змін не буде - Гетманцев.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 12:45

А что могут еще "Шариковы" сказать - только отобрать и поделить.. Как может работать экономика с налогом (НДС) который отбирается сразу? - ответ никак. Назовите хоть одну страну мира в которой есть такая дикая норма закона об администрации НДС - ответ - нету. Была одна - Болгария - за 6 месяцев действия нормы - ВВП упал на 90% и утечка населения в 30% (работоспособного), но кого это учит, когда деньги надо прямо сейчас, а перспектива развития государства - это фантастика, пусть об этом думает кто-то другой, типа нас недовольных граждан. С таким налоговым законодательством дальше ж*** ничего не будет - хотя там тоже есть живность и ей хорошо, но мы то люди (не знаю как чиновники) и нам там не нравится!
d_s_n
 
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