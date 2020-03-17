RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Міноборони кажуть, що знайшли
механізм розв'язання...

У Міноборони кажуть, що знайшли механізм розв'язання...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 13:08

У Міноборони кажуть, що знайшли механізм розв'язання...

Пропонуємо до обговорення:
У Міноборони заявили, що знайшли механізм вирішення проблеми та запустили процедуру, щоб отримати рішення, які дозволять підписати договори з Київміськбудом про добудову 4 з 23 ЖК, що споруджуються на землях Міноборони.

Дивися повний текст У Міноборони кажуть, що знайшли механізм розв'язання проблем з недобудовами \"Укрбуду\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88441
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 13:08

Без Art House вся ця затія не має сенсу. Оскільки там ще досі котлован - тобто кількість непродиних квартир максимальна. Та й місце непогане. І за прибуток від побудови цих квартир комплексно можна перекрити решту. Хоч в нас якби не можна гроші з одного об'єкту перекидати на інший. Але тут особлива ситуація.
Доречі непогана стаття про сучасні новобудови.
Питання лиш в тому, хто наважиться інвестувати в ЖК з туманними перспективами. Якщо вони рік не можуть вирішити таких дрібниць. І без знижок на старті тут не обійтись.
RomaL
 
Повідомлень: 30
З нами з: 27.03.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ФРС запустила механізм купівлі біржових фондів
R2 » Сер 13 тра, 2020 22:39
1 269
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 тра, 2020 22:39
straponesa
Кабмін схвалив закон про механізм надання кредитів...
R2 » Сер 29 кві, 2020 15:49
2 294
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 кві, 2020 21:11
zsasha111
В Італії знайшли ліки від коронавірусу - ЗМІ 1, 2, 3
R2 » Вів 17 бер, 2020 17:26
24 2419
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 бер, 2020 18:19
BlackFedor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Аккордбанк (433)
27.05.2020 13:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.