У Міноборони кажуть, що знайшли механізм розв'язання...
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У Міноборони заявили, що знайшли механізм вирішення проблеми та запустили процедуру, щоб отримати рішення, які дозволять підписати договори з Київміськбудом про добудову 4 з 23 ЖК, що споруджуються на землях Міноборони.
Без Art House вся ця затія не має сенсу. Оскільки там ще досі котлован - тобто кількість непродиних квартир максимальна. Та й місце непогане. І за прибуток від побудови цих квартир комплексно можна перекрити решту. Хоч в нас якби не можна гроші з одного об'єкту перекидати на інший. Але тут особлива ситуація. Доречі непогана стаття про сучасні новобудови. Питання лиш в тому, хто наважиться інвестувати в ЖК з туманними перспективами. Якщо вони рік не можуть вирішити таких дрібниць. І без знижок на старті тут не обійтись.