Станом на кінець лютого цього року в Києві в передаварійному або аварійному стані перебувають 101 міст і шляхопровід.
Дивися повний текст В Києві в передаварійному або аварійному стані перебувають 101 міст і шляхопровід.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 тра, 2020 13:35
В Києві в передаварійному або аварійному стані...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Києві в передаварійному або аварійному стані перебувають 101 міст і шляхопровід.
Додано: Сер 27 тра, 2020 13:36
А зачем нам мосты? Нам важнее мова, віра, церка! Пусть конченая москальня этой ерундой занимается! Слава Украине!
|