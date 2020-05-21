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В Києві в передаварійному
або аварійному стані...

В Києві в передаварійному або аварійному стані...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 13:35

В Києві в передаварійному або аварійному стані...

Пропонуємо до обговорення:
Станом на кінець лютого цього року в Києві в передаварійному або аварійному стані перебувають 101 міст і шляхопровід.

Дивися повний текст В Києві в передаварійному або аварійному стані перебувають 101 міст і шляхопровід.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 13:36

А зачем нам мосты? Нам важнее мова, віра, церка! Пусть конченая москальня этой ерундой занимается! Слава Украине!
finuser370
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