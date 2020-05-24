Середа буде досить активною на валютному ринку.
Дивися повний текст Міжбанк: долар буде прагнути вище 27.
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Додано: Сер 27 тра, 2020 13:37
Міжбанк: долар буде прагнути вище 27
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжбанк: долар буде прагнути вище 27.
Додано: Сер 27 тра, 2020 13:37
Ага! Очень интересно....есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе....Очень полезная заметка :-)
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