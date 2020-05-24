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Міжбанк: долар буде
прагнути вище 27

Міжбанк: долар буде прагнути вище 27
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 13:37

Міжбанк: долар буде прагнути вище 27

Пропонуємо до обговорення:
Середа буде досить активною на валютному ринку.

Дивися повний текст Міжбанк: долар буде прагнути вище 27.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 13:37

Ага! Очень интересно....есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе....Очень полезная заметка :-)
finuser370
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