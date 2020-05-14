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Українські банки почали стрімко
нарощувати портфель ОВДП

Українські банки почали стрімко нарощувати портфель ОВДП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 13:48

Українські банки почали стрімко нарощувати портфель ОВДП

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 27 травня портфель власників українських облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) склав 886,64 млрд грн, випливає з даних, опублікованих Нацбанком.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 13:48

пирамидка нехилая ))) под триллион гривен ))) а как навернется - что будет ?)
luckymix
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 15:15

Как обычно, верхушка хапнет, а остальные утонут.
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 16:06

Украинские банки начали стремительно наращивать портфель ОВГЗ

не думаю,что они делают это по своей воле.
скорее всего нбу очень настойчиво попросило поделиться деньгами.
Tabak
 
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