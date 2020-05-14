Станом на 27 травня портфель власників українських облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) склав 886,64 млрд грн, випливає з даних, опублікованих Нацбанком.
Дивися повний текст Українські банки почали стрімко нарощувати портфель ОВДП.
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Додано: Сер 27 тра, 2020 13:48
Українські банки почали стрімко нарощувати портфель ОВДП
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українські банки почали стрімко нарощувати портфель ОВДП.
Додано: Сер 27 тра, 2020 13:48
пирамидка нехилая ))) под триллион гривен ))) а как навернется - что будет ?)
Додано: Сер 27 тра, 2020 16:01
НБУ дает рефинансирование под ОВГЗ. Под 8%. А бумаги - под 11. 3% из воздуха для банков без вложения своих средств и скрытая эмиссия на рефинансировании.
Нет, это совсем не пирамида.
Додано: Сер 27 тра, 2020 16:06
не думаю,что они делают это по своей воле.
скорее всего нбу очень настойчиво попросило поделиться деньгами.
Додано: Сер 27 тра, 2020 17:31
Чем кончилась пирамида ГКО в России надеюсь все помнят. Для забывчивых там был ДЕФОЛТ. И если у кого-то не хватает разума провести паралели между ОВГЗ и ГКО, экономическим состоянием стран и внешней экономической и политической ситуацией, тогда увы, кто не помнит прошлого обречён повторять его до тех пор пока не извлечёт уроков.
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