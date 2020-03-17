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Держфінмоніторинг виявив
незаконні податкові транзакції...

Держфінмоніторинг виявив незаконні податкові транзакції...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 13:59

Держфінмоніторинг виявив незаконні податкові транзакції...

Пропонуємо до обговорення:
Державна служба фінансового моніторингу провела низку широкомасштабних фінансових розслідувань щодо легалізації (відмивання) доходів, які мають ознаки податкових злочинів.

Дивися повний текст Держфінмоніторинг виявив незаконні податкові транзакції на 30 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 14:00

Видать Порошенко виноват. Главное, что бубочка честная попалась.
a_kymlach
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 14:05

и на этом, наверное все...
Tamagoch
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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