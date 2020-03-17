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Держфінмоніторинг виявив незаконні податкові транзакції...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 тра, 2020 13:59
Пропонуємо до обговорення:
Державна служба фінансового моніторингу провела низку широкомасштабних фінансових розслідувань щодо легалізації (відмивання) доходів, які мають ознаки податкових злочинів.
Дивися повний текст Держфінмоніторинг виявив незаконні податкові транзакції на 30 млрд грн
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R2
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Додано: Сер 27 тра, 2020 14:00
Видать Порошенко виноват. Главное, что бубочка честная попалась.
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a_kymlach
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Додано: Сер 27 тра, 2020 14:05
и на этом, наверное все...
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Tamagoch
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