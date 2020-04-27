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Як отримати додатковий заробіток в умовах самоізоляції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 тра, 2020 14:29
Пропонуємо до обговорення:
Останні місяці українцям доводиться жити в умовах самоізоляції. Без масових спортивних та культурно-мистецьких заходів, з закритими школами, університетами, ТРЦ. Для когось все це – обмеження, а для когось, навпаки, можливості.
Дивися повний текст Як отримати додатковий заробіток в умовах самоізоляції
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Додано: Сер 27 тра, 2020 14:29
Вы забыли написать, что по итогам торгов за год, только 2% трейдеров в плюсе
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