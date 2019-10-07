|
|
Facebook представив безкоштовний сервіс для створення...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 тра, 2020 15:38
Пропонуємо до обговорення:
Американська технологічна компанія Facebook 19 травня представила безкоштовний сервіс Facebook Shops для створення онлайн-магазинів в своїх соціальних мережах Facebook, Instagram і безпосереднього продажу товарів через них
Дивися повний текст Facebook представив безкоштовний сервіс для створення онлайн-магазинів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88446
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ssnet
і 10 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|269
|
|
|2
|257
|
|
|6
|334
|