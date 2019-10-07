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Facebook представив безкоштовний
сервіс для створення...

Facebook представив безкоштовний сервіс для створення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 15:38

Facebook представив безкоштовний сервіс для створення...

Пропонуємо до обговорення:
Американська технологічна компанія Facebook 19 травня представила безкоштовний сервіс Facebook Shops для створення онлайн-магазинів в своїх соціальних мережах Facebook, Instagram і безпосереднього продажу товарів через них

Дивися повний текст Facebook представив безкоштовний сервіс для створення онлайн-магазинів.
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