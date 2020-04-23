Кабінет міністрів прийняв рішення про розділення Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища на два відомства.
Дивися повний текст Уряд розділив Мінекоенерго на два міністерства.
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Додано: Сер 27 тра, 2020 15:42
Уряд розділив Мінекоенерго на два міністерства
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд розділив Мінекоенерго на два міністерства.
Додано: Сер 27 тра, 2020 15:43
Більше. більше дармоїдів. Корито велике, всім вистачить, ділимо на два.
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