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Уряд розділив Мінекоенерго
на два міністерства

Уряд розділив Мінекоенерго на два міністерства
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 15:42

Уряд розділив Мінекоенерго на два міністерства

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів прийняв рішення про розділення Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища на два відомства.

Дивися повний текст Уряд розділив Мінекоенерго на два міністерства.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 15:43

Більше. більше дармоїдів. Корито велике, всім вистачить, ділимо на два.
askoldlavskiy
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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