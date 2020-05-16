Середня транзакція у терміналі обслуговування в Україні - трохи більше 830 гривень.
Дивися повний текст Рожкова: Треба всім звикнути платити \"білу\" зарплату та сплачувати державі податки.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 тра, 2020 16:40
Рожкова: Треба всім звикнути платити "білу" зарплату та...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рожкова: Треба всім звикнути платити \"білу\" зарплату та сплачувати державі податки.
Додано: Сер 27 тра, 2020 16:41
не ну если так бороться с зп. в конвертах, - заместитель не заместитель и не нац. банка. А вот сделать зарплату "белой", тут нужно стараться, тут ум нужен. Труженик страдает из-за "черной" зп., млн. людей получают ее по черному, с всеми вытикающими и для труженика , и для гос. А она глупости говорит, когда уже это закончится.
|