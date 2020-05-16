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Рожкова: Треба всім звикнути
платити "білу" зарплату та...

Рожкова: Треба всім звикнути платити "білу" зарплату та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 16:40

Рожкова: Треба всім звикнути платити "білу" зарплату та...

Пропонуємо до обговорення:
Середня транзакція у терміналі обслуговування в Україні - трохи більше 830 гривень.

Дивися повний текст Рожкова: Треба всім звикнути платити \"білу\" зарплату та сплачувати державі податки.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 16:41

не ну если так бороться с зп. в конвертах, - заместитель не заместитель и не нац. банка. А вот сделать зарплату "белой", тут нужно стараться, тут ум нужен. Труженик страдает из-за "черной" зп., млн. людей получают ее по черному, с всеми вытикающими и для труженика , и для гос. А она глупости говорит, когда уже это закончится.
antae2019
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 17:18

Такое впечатление что только граждане должны государству, а государство может использовать своих граждан как рабов.
Граждане голосуют не только во время выборов, они каждый день голосуют гривной, когда платят ее в конверте и когда берут ее в конверте.
И так будет до тех пор пока власть которую избрали не начнет действовать в интересах граждан! А не только в интересах кучки олигархов.
straponesa
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 22:06

А Рожкова не хоче звикати отримувати в десятки раз меншу зарплату за ту ***** що вони творять і не брати ???
Українець
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 22:26

  Українець написав:А Рожкова не хоче звикати отримувати в десятки раз меншу зарплату за ту ***** що вони творять і не брати ???

В десятки? В неї зараз 275 000 грн/місяць зарплата. https://public.nazk.gov.ua/declaration/ ... c41d056a27

Навіть годинників в неї на 633 000 грн. (Chopard, OMEGA, Ulysse Nardin).
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 22:26

А государству необходимо защищать своих граждан, обеспечивать бесплатным образованием и медобмлуживанием, гарантировать гражданские права. Это все не про Украину. Поэтому и не про налоги в белую.
motronic
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 00:05

Если бы она знала как каждый украинец хочет получать ее белую зарплату, и чтобы она получала их зарплату в конвертах.

Издеваются мрази.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 08:34

Ага. Лет 10 платим официально за дороги в цене топлива, но ездим по ямам.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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