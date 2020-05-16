Господи, кто нами руководит? "Запихивать в терминалы бумагу, чтоб платить зарплату в конвертах." - Бред сивой кобылы.
Всю жизнь зарплату в конвертах - платили, платят и будут платить налом. И никакой закон о финмоне этого не изменит.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 12:56
Re: Рожкова: Треба всім звикнути платити
Господи, кто нами руководит? "Запихивать в терминалы бумагу, чтоб платить зарплату в конвертах." - Бред сивой кобылы.
Всю жизнь зарплату в конвертах - платили, платят и будут платить налом. И никакой закон о финмоне этого не изменит.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Чет 28 тра, 2020 13:21
познакомить ее с Жерминаль? Чтоб она представила себе как можно запхнуть 500 к в тумбу )
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Додано: Чет 28 тра, 2020 13:23
ну чего - на обычную карту типа частную зачастую платили. даже открывали две карты в двух разных банках - для правой и левой ) ну будет приходить какие то 2-5 к грн. на частную карту от кого-то в мес. - такое никакой финмон даже самого отстойного банка не заинтересует ... они забыли, что левак у песесичного это такие же копейки как и правая зарплата ... это у них же лям официально и два левыми ... больше всего веселит, когда люди на которых клейма негде ставить рассуждают о серых зарплатах пересичных ...
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Додано: Чет 28 тра, 2020 13:30
Re: Рожкова: Треба всім звикнути платити
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