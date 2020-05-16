RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Рожкова: Треба всім звикнути
платити "білу" зарплату та...

Рожкова: Треба всім звикнути платити "білу" зарплату та...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 12:56

Re: Рожкова: Треба всім звикнути платити

Господи, кто нами руководит? "Запихивать в терминалы бумагу, чтоб платить зарплату в конвертах." - Бред сивой кобылы.
Всю жизнь зарплату в конвертах - платили, платят и будут платить налом. И никакой закон о финмоне этого не изменит.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2169
З нами з: 18.05.16
Подякував: 305 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 13:21

“Не представляю себе, как в этот терминал можно пихать 10, 20 или 30 000 гривен, производя транзакцию. Это просто очень неудобно. Поэтому такие ограничения – это нормально”.


познакомить ее с Жерминаль? Чтоб она представила себе как можно запхнуть 500 к в тумбу )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 37276
З нами з: 06.08.09
Подякував: 212 раз.
Подякували: 5928 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 13:23

  Фантом написав:Господи, кто нами руководит? "Запихивать в терминалы бумагу, чтоб платить зарплату в конвертах." - Бред сивой кобылы.
Всю жизнь зарплату в конвертах - платили, платят и будут платить налом. И никакой закон о финмоне этого не изменит.


ну чего - на обычную карту типа частную зачастую платили. даже открывали две карты в двух разных банках - для правой и левой ) ну будет приходить какие то 2-5 к грн. на частную карту от кого-то в мес. - такое никакой финмон даже самого отстойного банка не заинтересует ... они забыли, что левак у песесичного это такие же копейки как и правая зарплата ... это у них же лям официально и два левыми ... больше всего веселит, когда люди на которых клейма негде ставить рассуждают о серых зарплатах пересичных ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 37276
З нами з: 06.08.09
Подякував: 212 раз.
Подякували: 5928 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 13:30

Re: Рожкова: Треба всім звикнути платити

  Фантом написав:Запихивать в терминалы бумагу, чтоб платить зарплату в конвертах." - Бред сивой кобылы.

Совсем не бред, весьма распространенное явление
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27093
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1155 раз.
Подякували: 6463 раз.
 
Профіль
7
2
3
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Honey і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рожкова: Фінансовий моніторинг - це не математика
R2 » Чет 28 тра, 2020 12:17
1 33
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 тра, 2020 12:18
blueiceua
Китайським чиновникам почали платити криптовалютою
R2 » Сер 13 тра, 2020 10:27
6 626
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 тра, 2020 22:23
0mage0
Чому не всім проіндексували пенсії: коли чекати...
R2 » П'ят 15 тра, 2020 12:27
7 1409
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 тра, 2020 17:32
pesikot

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.