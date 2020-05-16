Додано: Чет 28 тра, 2020 12:56

Господи, кто нами руководит? "Запихивать в терминалы бумагу, чтоб платить зарплату в конвертах." - Бред сивой кобылы.

Всю жизнь зарплату в конвертах - платили, платят и будут платить налом. И никакой закон о финмоне этого не изменит.

Кто не пьёт, тот не рискует.