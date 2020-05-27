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Україна домовляється з
американською компанією про...

Україна домовляється з американською компанією про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 18:06

Україна домовляється з американською компанією про...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України схвалив проект меморандуму про співпрацю з американською компанією Louisiana Natural Gas Exports у поставках зрідженого газу в Україну.

Дивися повний текст Україна домовляється з американською компанією про постачання зрідженого газу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 18:06

намерения! И вопрос цены иначе могут и статью за ......
antae2019
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:08

интересно,есть ли экономическая целесообразность в этих поставках?
да еще на такой длительный срок.
или опять за политику будет платить потребитель?
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 21:57

А потім нам під...ний Нафтогаз буде виставляти тарифи по 20 грн. 1 м3, але це ж демократичний газ.
Українець
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 17:48

  Tabak написав:интересно,есть ли экономическая целесообразность в этих поставках?
да еще на такой длительный срок.
или опять за политику будет платить потребитель?

Экономическая целесообразность есть, но только для америкосов.
aleksandr-musienko
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 18:08

Как тебе такое, Илон?

Бурисма колотила бабло с Байденом.

А теперь совместная контора с Трампом? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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