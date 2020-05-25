Очікується, що влітку ціна буде сильно коливатись.
Дивися повний текст Коболєв спрогнозував рекордне падіння цін на газ влітку.
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Додано: Сер 27 тра, 2020 18:06
Коболєв спрогнозував рекордне падіння цін на газ влітку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коболєв спрогнозував рекордне падіння цін на газ влітку.
Додано: Сер 27 тра, 2020 18:06
Да, да, да. Расскажите.
График повышения тарифов следующий:
С 1 июля этого года повышается цена на газ. Население будет платить по тарифам как для промышленности, а это плюс 70%.
С 1 октября 2020 года отменят льготный тариф на электроэнергию (90 копеек за первый 100 киловатт). Среднее подорожание - 30%.
С 15 октября 2020 года, то есть с начала нового отопительного сезона, начнут действовать новые тарифы на отопление, утвержденные еще в марте. В среднем подорожание - на 10-15%.
С 1 января 2021 года- планируется повышение тарифов на воду и водоотвод на 17-20%.
Будут и другие нововведения. Через пять месяцев после окончания карантина в платежках появится абонплата за сети. Плюс увеличат обязательный платеж получателям субсидии.
В итоге даже за скромную двушку придется переплачивать до 700-800 гривен в месяц.
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