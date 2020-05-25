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Коболєв спрогнозував рекордне
падіння цін на газ влітку

Коболєв спрогнозував рекордне падіння цін на газ влітку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 18:06

Коболєв спрогнозував рекордне падіння цін на газ влітку

Пропонуємо до обговорення:
Очікується, що влітку ціна буде сильно коливатись.

Дивися повний текст Коболєв спрогнозував рекордне падіння цін на газ влітку.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 18:06

Да, да, да. Расскажите.

График повышения тарифов следующий:

С 1 июля этого года повышается цена на газ. Население будет платить по тарифам как для промышленности, а это плюс 70%.

С 1 октября 2020 года отменят льготный тариф на электроэнергию (90 копеек за первый 100 киловатт). Среднее подорожание - 30%.

С 15 октября 2020 года, то есть с начала нового отопительного сезона, начнут действовать новые тарифы на отопление, утвержденные еще в марте. В среднем подорожание - на 10-15%.

С 1 января 2021 года- планируется повышение тарифов на воду и водоотвод на 17-20%.

Будут и другие нововведения. Через пять месяцев после окончания карантина в платежках появится абонплата за сети. Плюс увеличат обязательный платеж получателям субсидии.

В итоге даже за скромную двушку придется переплачивать до 700-800 гривен в месяц.
p_a_l
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