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У Полтавській області показали,
як будують ділянку...

У Полтавській області показали, як будують ділянку...
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 18:57

У Полтавській області показали, як будують ділянку...

Пропонуємо до обговорення:
В рамках реконструкції дороги Н-31 в Полтавській області виконується будівництво абсолютно нового 7-кілометрової ділянки даної автомагістралі - обходу с. Червоне в Кобеляцькому районі. Всього при ремонті і будівництві дороги Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка буде побудовано три нових обходу населених пунктів.

Дивися повний текст У Полтавській області показали, як будують ділянку автодороги \"з нуля\" (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 18:57

Вы когда развязку закончите на пересечении Н-31 и М03? Уже пятый год елозите. Строители с нуля х*евы.
summacut
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