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Головний офіс банку «Надра»
продають за 128 млн грн

Головний офіс банку «Надра» продають за 128 млн грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:52

Головний офіс банку «Надра» продають за 128 млн грн

Пропонуємо до обговорення:
Фонд гарантування вкладів фізосіб вкотре виставив на торги головний офіс неплатоспроможного ПАТ «КБ «Надра» в центрі Києва.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:52

т.е. стартуем от 1027 у.е. за м2. Посмотрим-посмотрим. Кстати, в том же здании сидит сам ФГВФЛ. Делаем ставки, куда они переедут - ставлю на офис ВТБ ! :)
LutsMan
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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