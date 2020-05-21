Фонд гарантування вкладів фізосіб вкотре виставив на торги головний офіс неплатоспроможного ПАТ «КБ «Надра» в центрі Києва.
Дивися повний текст Головний офіс банку «Надра» продають за 128 млн грн.
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Додано: Сер 27 тра, 2020 20:52
Головний офіс банку «Надра» продають за 128 млн грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Головний офіс банку «Надра» продають за 128 млн грн.
Додано: Сер 27 тра, 2020 20:52
т.е. стартуем от 1027 у.е. за м2. Посмотрим-посмотрим. Кстати, в том же здании сидит сам ФГВФЛ. Делаем ставки, куда они переедут - ставлю на офис ВТБ ! :)
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