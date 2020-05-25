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Стефанчук пояснив, навіщо Зеленський запропонував ввести...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 тра, 2020 21:12
Пропонуємо до обговорення:
Метою законопроєкту президента Володимира Зеленського №2590 про подвійне громадянство є об'єднання всіх українців зі своєю країною, які живуть за кордоном.
Дивися повний текст Стефанчук пояснив, навіщо Зеленський запропонував ввести подвійне громадянство
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R2
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Додано: Сер 27 тра, 2020 21:12
Хозяин Зели решил свои второй, третий и т.д. паспорта узаконить ))
Я уверен - Зеля будет стараться выполнить его просьбу.
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Додано: Сер 27 тра, 2020 21:16
Очевидно же - для продажи земли зарубежным "гражданам Украины"
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Honey
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