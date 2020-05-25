RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Стефанчук пояснив, навіщо
Зеленський запропонував ввести...

Стефанчук пояснив, навіщо Зеленський запропонував ввести...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 21:12

Стефанчук пояснив, навіщо Зеленський запропонував ввести...

Пропонуємо до обговорення:
Метою законопроєкту президента Володимира Зеленського №2590 про подвійне громадянство є об'єднання всіх українців зі своєю країною, які живуть за кордоном.

Дивися повний текст Стефанчук пояснив, навіщо Зеленський запропонував ввести подвійне громадянство.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88456
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 21:12

Хозяин Зели решил свои второй, третий и т.д. паспорта узаконить ))
Я уверен - Зеля будет стараться выполнить его просьбу.
Подолянин
 
Повідомлень: 708
З нами з: 25.05.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 21:16

Очевидно же - для продажи земли зарубежным "гражданам Украины"
Honey
 
Повідомлень: 33
З нами з: 02.04.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 21:39

Таки скажите, только двойное или можно и тройное?
(Беня Коломойский)
straponesa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 158
З нами з: 12.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 22:19

Re: Стефанчук пояснив, навіщо Зеленський запропонував ввести

Россия недавно также узаконила двойное гражданство.
Можно делать выводы.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9649
З нами з: 03.11.08
Подякував: 711 раз.
Подякували: 2084 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 23:21

Можна видавати картку українця, як поляки. Але ж наші депутати хочуть бути поближче до своїх грошей, вивезених в офшори. От для чого їм потрібне подвійне громадянство. Зелена пліснява!
augur
Аватар користувача
 
Повідомлень: 146
З нами з: 29.05.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 23:35

  Подолянин написав:Хозяин Зели решил свои второй, третий и т.д. паспорта узаконить ))
Я уверен - Зеля будет стараться выполнить его просьбу.

ты не в курсе, что по новой порохоботской пропаганде Зеленский уже не марионетка Бени?
обнови методичку.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 493
З нами з: 10.06.19
Подякував: 28 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський анонсував нульову декларацію в 2020-му: хто... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Сер 27 тра, 2020 11:18
40 2957
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 тра, 2020 22:32
Vlad442
Амністію капіталів необхідно ввести з 1 січня 2021 року...
R2 » Вів 26 тра, 2020 16:44
3 283
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 тра, 2020 20:39
farm
Зеленський пообіцяв регіонам нову кредитну програму для...
R2 » Пон 25 тра, 2020 11:17
1 181
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 тра, 2020 11:17
l4567

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.