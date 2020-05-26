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Стефанчук пояснив, навіщо Зеленський запропонував ввести...
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Додано: Сер 27 тра, 2020 21:12
Пропонуємо до обговорення:
Метою законопроєкту президента Володимира Зеленського №2590 про подвійне громадянство є об'єднання всіх українців зі своєю країною, які живуть за кордоном.
Дивися повний текст Стефанчук пояснив, навіщо Зеленський запропонував ввести подвійне громадянство
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Додано: Сер 27 тра, 2020 21:12
Хозяин Зели решил свои второй, третий и т.д. паспорта узаконить ))
Я уверен - Зеля будет стараться выполнить его просьбу.
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Додано: Сер 27 тра, 2020 21:39
Таки скажите, только двойное или можно и тройное?
(Беня Коломойский)
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Додано: Сер 27 тра, 2020 22:19
Россия недавно также узаконила двойное гражданство.
Можно делать выводы.
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Додано: Сер 27 тра, 2020 23:21
Можна видавати картку українця, як поляки. Але ж наші депутати хочуть бути поближче до своїх грошей, вивезених в офшори. От для чого їм потрібне подвійне громадянство. Зелена пліснява!
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Додано: Чет 28 тра, 2020 10:35
А новые псевдопатриоты тоже должны будут заполнить нулевую декларацию и уплатить налоги или им можно выбирать по каким законам жить?
Значит ли это, что налоговый кодекс в очередной раз резко изменят и пройдутся штрафами по коренным украинцам?
Закон джунглей, ёпт.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 12:51
Honey написав:
Очевидно же - для продажи земли зарубежным "гражданам Украины"
Нахрен ни кому не нужна наша земля. Делается из-за того, что большая часть обеспеченных людей и так имеет двойное гражданство. Это надо просто легализовать. Чтоб с случае голодных бунтов можно норм стране пересидеть, а как все успокоится опять вернуться в политику
После этого фирмы которые будут помогать получить гражданство просто расцветут
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Додано: Чет 28 тра, 2020 14:21
Маячня. Це робиться для того, щоб розмити населення України. Уявіть собі країну, більшість громадян якої є також громадянами інших країн. Повстає запитання — а навіщо їм взагалі потрібна така країна?
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