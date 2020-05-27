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Стефанчук пояснив, навіщо
Зеленський запропонував ввести...

Стефанчук пояснив, навіщо Зеленський запропонував ввести...
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  #12>
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 21:12

Стефанчук пояснив, навіщо Зеленський запропонував ввести...

Пропонуємо до обговорення:
Метою законопроєкту президента Володимира Зеленського №2590 про подвійне громадянство є об'єднання всіх українців зі своєю країною, які живуть за кордоном.

Дивися повний текст Стефанчук пояснив, навіщо Зеленський запропонував ввести подвійне громадянство.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 21:12

Хозяин Зели решил свои второй, третий и т.д. паспорта узаконить ))
Я уверен - Зеля будет стараться выполнить его просьбу.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 21:39

Таки скажите, только двойное или можно и тройное?
(Беня Коломойский)
straponesa
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 22:19

Re: Стефанчук пояснив, навіщо Зеленський запропонував ввести

Россия недавно также узаконила двойное гражданство.
Можно делать выводы.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 23:21

Можна видавати картку українця, як поляки. Але ж наші депутати хочуть бути поближче до своїх грошей, вивезених в офшори. От для чого їм потрібне подвійне громадянство. Зелена пліснява!
augur
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:35

А новые псевдопатриоты тоже должны будут заполнить нулевую декларацию и уплатить налоги или им можно выбирать по каким законам жить?
Значит ли это, что налоговый кодекс в очередной раз резко изменят и пройдутся штрафами по коренным украинцам?
Закон джунглей, ёпт.
farm
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 12:51

  Honey написав:Очевидно же - для продажи земли зарубежным "гражданам Украины"

Нахрен ни кому не нужна наша земля. Делается из-за того, что большая часть обеспеченных людей и так имеет двойное гражданство. Это надо просто легализовать. Чтоб с случае голодных бунтов можно норм стране пересидеть, а как все успокоится опять вернуться в политику :mrgreen: После этого фирмы которые будут помогать получить гражданство просто расцветут :mrgreen:
ssnet
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 14:21

Маячня. Це робиться для того, щоб розмити населення України. Уявіть собі країну, більшість громадян якої є також громадянами інших країн. Повстає запитання — а навіщо їм взагалі потрібна така країна?
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 16:06

Re: Стефанчук пояснив, навіщо Зеленський запропонував ввести

  ssnet написав:Нахрен ни кому не нужна наша земля.

ага-ага. именно поэтому на олх появилось множество объявлений в которых по сути за 500-900 грн человеку предлагают подписать доверенность на право оформления положенного по закону зем. участка 2 га.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 17:18

Потриоты выступают против того, чтобы землю продавали иностранцам. Значит щас в турборежиме, до начала распрадажи земли, нам наштампуют новых "сограждан" имеющих рекомендательные письма от глобализаторов Сороса.
jeno_gulacsy2017
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