Стефанчук пояснив, навіщо Зеленський запропонував ввести...

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 тра, 2020 17:46
Двойное гражданство можно давать только тем кто родился в Украине или в Украине родились его предки иначе будет свалка
Додано: Чет 28 тра, 2020 17:56
Дэ-факто двойное гражданство уже давно узаконено, со времен Ющенко, когда на границе стало нормальным при необходимости предьявлять два паспорта, до этого если за границей приходилось переоформлять украинский ПМЖ паспорт в посольстве/консульстве требовали в анкете указывать отсутствии граждансва страны пребывания. Сейчас если ты не чиновник или депутат, то наличие второго паспорта никого не волнует, кроме наших погранцов которые при пересечение границы просят предъявлять еще и украинский паспорт, а дальше ехать по другому, в случае если пункт назначения не безвизовая страна, например США, Канада, Великобритания и т.п.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|