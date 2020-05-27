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Стефанчук пояснив, навіщо
Зеленський запропонував ввести...

Стефанчук пояснив, навіщо Зеленський запропонував ввести...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 17:46

Двойное гражданство можно давать только тем кто родился в Украине или в Украине родились его предки иначе будет свалка
mark_zelikovich
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 17:56

  0mage0 написав:Маячня. Це робиться для того, щоб розмити населення України. Уявіть собі країну, більшість громадян якої є також громадянами інших країн. Повстає запитання — а навіщо їм взагалі потрібна така країна?


Дэ-факто двойное гражданство уже давно узаконено, со времен Ющенко, когда на границе стало нормальным при необходимости предьявлять два паспорта, до этого если за границей приходилось переоформлять украинский ПМЖ паспорт в посольстве/консульстве требовали в анкете указывать отсутствии граждансва страны пребывания. Сейчас если ты не чиновник или депутат, то наличие второго паспорта никого не волнует, кроме наших погранцов которые при пересечение границы просят предъявлять еще и украинский паспорт, а дальше ехать по другому, в случае если пункт назначения не безвизовая страна, например США, Канада, Великобритания и т.п.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 18:13

  RomanTik написав:
  ssnet написав:Нахрен ни кому не нужна наша земля.

ага-ага. именно поэтому на олх появилось множество объявлений в которых по сути за 500-900 грн человеку предлагают подписать доверенность на право оформления положенного по закону зем. участка 2 га.

И? Предлагают услугу за цену попить пиво, чтоб после оформление чел мог продать и отбить эту сумму, слетать семьей в Турцию или Египет :mrgreen: Великая ценность :mrgreen:
ssnet
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 19:18

ssnet, чукча не читатель? за сумму в 900 грн предлагается отказаться от права собственности на 2 га положенной по закону земли. А теперь вопрос - если земля "никому не нада", то почему кто-то тратит свои деньги на покупку этих прав? Не напоминает скупку ваучеров в 90-е за бутылку водки? И куда потом пошли эти купленные ваучеры, откуда взялись хозяева газет и пароходов, а сколько заводов доставшихся по сути на халяву - просто порезали потом на металл (ведь главное было скосить бабла здесь и сейчас, поэтому никто не заморачивался с сохранением производства - это ж нужно было приложить силы).
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RomanTik
 
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