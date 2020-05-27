Стефанчук пояснив, навіщо Зеленський запропонував ввести...

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Додано: Чет 28 тра, 2020 17:46
Двойное гражданство можно давать только тем кто родился в Украине или в Украине родились его предки иначе будет свалка
Додано: Чет 28 тра, 2020 17:56
Дэ-факто двойное гражданство уже давно узаконено, со времен Ющенко, когда на границе стало нормальным при необходимости предьявлять два паспорта, до этого если за границей приходилось переоформлять украинский ПМЖ паспорт в посольстве/консульстве требовали в анкете указывать отсутствии граждансва страны пребывания. Сейчас если ты не чиновник или депутат, то наличие второго паспорта никого не волнует, кроме наших погранцов которые при пересечение границы просят предъявлять еще и украинский паспорт, а дальше ехать по другому, в случае если пункт назначения не безвизовая страна, например США, Канада, Великобритания и т.п.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Чет 28 тра, 2020 18:13
И? Предлагают услугу за цену попить пиво, чтоб после оформление чел мог продать и отбить эту сумму, слетать семьей в Турцию или Египет Великая ценность
Додано: Чет 28 тра, 2020 19:18
ssnet, чукча не читатель? за сумму в 900 грн предлагается отказаться от права собственности на 2 га положенной по закону земли. А теперь вопрос - если земля "никому не нада", то почему кто-то тратит свои деньги на покупку этих прав? Не напоминает скупку ваучеров в 90-е за бутылку водки? И куда потом пошли эти купленные ваучеры, откуда взялись хозяева газет и пароходов, а сколько заводов доставшихся по сути на халяву - просто порезали потом на металл (ведь главное было скосить бабла здесь и сейчас, поэтому никто не заморачивался с сохранением производства - это ж нужно было приложить силы).
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Додано: Чет 28 тра, 2020 20:30
На самом деле это старая схема. Еще в середине 00х делали тоже самое, но за 50грн.
И потом нужные люди получают землю в правильных местах.
А насчет двойного гражданства. Была мысль, что так хотят узаконить покупку земли иностранцами.
По факту, в Украине и так много у кого есть двойное, а то и тройной гражданство.
Типа нельзя, но наказания нет.
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