Стефанчук пояснив, навіщо Зеленський запропонував ввести...

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Додано: Чет 28 тра, 2020 17:46
Двойное гражданство можно давать только тем кто родился в Украине или в Украине родились его предки иначе будет свалка
Додано: Чет 28 тра, 2020 17:56
Дэ-факто двойное гражданство уже давно узаконено, со времен Ющенко, когда на границе стало нормальным при необходимости предьявлять два паспорта, до этого если за границей приходилось переоформлять украинский ПМЖ паспорт в посольстве/консульстве требовали в анкете указывать отсутствии граждансва страны пребывания. Сейчас если ты не чиновник или депутат, то наличие второго паспорта никого не волнует, кроме наших погранцов которые при пересечение границы просят предъявлять еще и украинский паспорт, а дальше ехать по другому, в случае если пункт назначения не безвизовая страна, например США, Канада, Великобритания и т.п.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Чет 28 тра, 2020 18:13
И? Предлагают услугу за цену попить пиво, чтоб после оформление чел мог продать и отбить эту сумму, слетать семьей в Турцию или Египет Великая ценность
Додано: Чет 28 тра, 2020 19:18
ssnet, чукча не читатель? за сумму в 900 грн предлагается отказаться от права собственности на 2 га положенной по закону земли. А теперь вопрос - если земля "никому не нада", то почему кто-то тратит свои деньги на покупку этих прав? Не напоминает скупку ваучеров в 90-е за бутылку водки? И куда потом пошли эти купленные ваучеры, откуда взялись хозяева газет и пароходов, а сколько заводов доставшихся по сути на халяву - просто порезали потом на металл (ведь главное было скосить бабла здесь и сейчас, поэтому никто не заморачивался с сохранением производства - это ж нужно было приложить силы).
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Додано: Чет 28 тра, 2020 20:30
На самом деле это старая схема. Еще в середине 00х делали тоже самое, но за 50грн.
И потом нужные люди получают землю в правильных местах.
А насчет двойного гражданства. Была мысль, что так хотят узаконить покупку земли иностранцами.
По факту, в Украине и так много у кого есть двойное, а то и тройной гражданство.
Типа нельзя, но наказания нет.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 09:00
Это если чел разместит объявление о скупки старых машин по бросовой цене, вероятнее всего он не любитель авто, а просто перепродать на металлолом. На те же ваучеры мутились ни кому не нужные предприятия. Цена на них была низкой потому что, за небольшим исключением, все оборудование от этого предприятия завались на металлолом, а помещение в аренду. Я знаю людей, которые просто оставили эти ваучеры на память. По поводу 900 грн, почему нет кучи конкурирующих предложений, которые бы подняли цену ? Просто есть человек который готов вложить деньги, есть какой-то сельские чинуши, которые готовы выделять землю, скорее всего за процент этой земли. На скоромные деньги есть шанс получить кучу земли. Если ее сдать за недорого или продать, все равно можно что-то заработать.
Китайцев действительно заинтересовала земля в скрепной рашке - им ее дали. Вы думаете, если бы было действительно годное предложения у нас бы не отдали землю ? Еще бы радостно кричали, какие мы молодцы, какого инвестора привели
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