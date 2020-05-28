Стефанчук пояснив, навіщо Зеленський запропонував ввести...

Додано: П'ят 29 тра, 2020 09:00

RomanTik написав: ssnet, чукча не читатель? за сумму в 900 грн предлагается отказаться от права собственности на 2 га положенной по закону земли. А теперь вопрос - если земля "никому не нада", то почему кто-то тратит свои деньги на покупку этих прав? Не напоминает скупку ваучеров в 90-е за бутылку водки? И куда потом пошли эти купленные ваучеры, откуда взялись хозяева газет и пароходов, а сколько заводов доставшихся по сути на халяву - просто порезали потом на металл (ведь главное было скосить бабла здесь и сейчас, поэтому никто не заморачивался с сохранением производства - это ж нужно было приложить силы). , чукча не читатель? за сумму в 900 грн предлагается отказаться от права собственности на 2 га положенной по закону земли. А теперь вопрос - если земля "никому не нада", то почему кто-то тратит свои деньги на покупку этих прав? Не напоминает скупку ваучеров в 90-е за бутылку водки? И куда потом пошли эти купленные ваучеры, откуда взялись хозяева газет и пароходов, а сколько заводов доставшихся по сути на халяву - просто порезали потом на металл (ведь главное было скосить бабла здесь и сейчас, поэтому никто не заморачивался с сохранением производства - это ж нужно было приложить силы).

Это если чел разместит объявление о скупки старых машин по бросовой цене, вероятнее всего он не любитель авто, а просто перепродать на металлолом. На те же ваучеры мутились ни кому не нужные предприятия. Цена на них была низкой потому что, за небольшим исключением, все оборудование от этого предприятия завались на металлолом, а помещение в аренду. Я знаю людей, которые просто оставили эти ваучеры на память. По поводу 900 грн, почему нет кучи конкурирующих предложений, которые бы подняли цену ? Просто есть человек который готов вложить деньги, есть какой-то сельские чинуши, которые готовы выделять землю, скорее всего за процент этой земли. На скоромные деньги есть шанс получить кучу земли. Если ее сдать за недорого или продать, все равно можно что-то заработать.Китайцев действительно заинтересовала земля в скрепной рашке - им ее дали. Вы думаете, если бы было действительно годное предложения у нас бы не отдали землю ? Еще бы радостно кричали, какие мы молодцы, какого инвестора привели