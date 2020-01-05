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Western Union снизила в 1,6-3,1
раза до 4,5-6% тарифы на...

Western Union снизила в 1,6-3,1 раза до 4,5-6% тарифы на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 21:16

Western Union снизила в 1,6-3,1 раза до 4,5-6% тарифы на...

Пропонуємо до обговорення:
Компания Western Union снизила с 4 января в 1,6-3,1 раза тарифы на денежные переводы на сумму до 300 долларов из Чехии, Польши, Казахстана и до 300 евро из Греции в Украину с 7,8-15,3% до 4,5-6%, после соответствующих рекомендаций Антимонопольного комитета.

Дивися повний текст Western Union снизила в 1,6-3,1 раза до 4,5-6% тарифы на денежные переводы до $300 из Чехии, Польши, Казахстана и до €300 из Греции в Украину.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 21:16

Вот попал на такой казус и не знаю, кто виноват - Приватбанк или Вестерн Юнион. Нужно было отправить 200 долларов. Так вот, отправил через Приват24. Через 15 минут получателю дал 10-значный код перевода. Так вот сам получатель в Испании пошел в ближайшее Почтовое отделение и попытался получить перевод - не получилось. Сказали, что перевода в системе нет. Я начал искать этот перевод и нашел на сайте Вестерн Юнион сервис по отслеживанию переводов, где нужно написать 10-значный код перевода и я увижу статус перевода. Как оказалось, перевод был в статусе отправка и лишь на следующий день он был в статусе «готов к получению». Я как то не понял, а почему так долго, ведь Вестерн отправляет переводы мгновенны и получить на той стороне можно через 5 минут. Короче, начал копать и выяснил, что у Вестерн есть переводы «12 часов», которые дешевле по тарифам и получить их можно только через 12 часов. Так вот, я заплатил согласно тарифам быстрого перевода, а получил услугу перевода «Вестерн 12 часов». В Привате мне ничего толком не сказали, вот и не знаю, кто из них провел такую махинацию.
KULANDALE
 
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