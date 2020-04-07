Накопичувальна пенсійна система може бути запроваджена в Україні в 2021 році.
Дивися повний текст В Раді озвучили деталі масштабної пенсійної реформи в Україні.
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Додано: Сер 27 тра, 2020 21:38
В Раді озвучили деталі масштабної пенсійної реформи в...
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Дивися повний текст В Раді озвучили деталі масштабної пенсійної реформи в Україні.
Додано: Сер 27 тра, 2020 21:38
Накопительная система это хорошо, справедливо - человек с заработанного откладывает 1% (или сколько захочет) себе на лично свою пенсию... НО! Зачем в этой схеме посредник (казначей, банк, фонд) ?
Додано: Сер 27 тра, 2020 21:54
Honey
Як для чого щоб все потім було успішно спізд...не, це ж Україна. А потім Вам казочку розкажуть- ну ми хотіли як краще, але тримайте дирку від бублика. Треба бути повним дебілом що від своїх грошей відраховувати у якісь державні фонди.
Додано: Сер 27 тра, 2020 23:13
Что бы перейти к системе когда государство обеспечивает только минимальную пенсию, казначейство - прибавку которую собирали с приведением платежей к уровню инфляции за эти годы. Идея: государство получает длинные деньги на гос.проекты, если всё правильно организуют, то будете новыми немцами на пенсии и перестанете жаловаться, что всю жизнь работал на дядю в конверте и теперь никому не нужен на старости
Надо уходить помаленьку от солидарной, не тянут уже лет 10 как работающие пенсионеров...
Додано: Чет 28 тра, 2020 00:31
это в стране где государство государственные музеи средь бела дня грабит и полицейские насилуют пытают и убивают ?
Додано: Чет 28 тра, 2020 10:19
Honey,
А куда вы предлагаете этот % людям откладывать? Под подушку? Подавляющее большинство людей, которые имеют возможность откладывать деньги, не далеют этого, а спускают все в унитаз. А когда потом становятся нетрудоспособными то пускают слюни, что нет денег.
В том и смысл накопительной пенсии, что пенсионные взносы должны быть принудительными. Иначе никто ничго не отложит. А чтобы администрировать эти взносы и нужны эти посредники. Сейчас частные пенсионные фонды со всеми этими посредниками замечательно работают и деньги не растворяются.
Главное, чтобы в накопительной пенсии могли учавствовать частные структуры, а не только госсударственный фонд. Никто так плохо не распоряжается имуществом и деньгам (своими или чужими), как госсударство
Додано: Чет 28 тра, 2020 10:44
Ага уже проходили такое - откладивали в банк имени коломойского , банк исчез вместе с деньгами и коломойский никому ничего не должен
Пока у власти бариги и вори ничего неполучится
Додано: Чет 28 тра, 2020 11:45
Re: немцы
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