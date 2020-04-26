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Tesla знизила вартість
своїх електромобілів

Tesla знизила вартість своїх електромобілів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 23:20

Tesla знизила вартість своїх електромобілів

Пропонуємо до обговорення:
Американський автовиробник електромобілів Tesla в черговий раз знизив вартість своєї продукції, причому на кілька тисяч дешевше стали всі актуальні моделі, крім Model Y.

Дивися повний текст Tesla знизила вартість своїх електромобілів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 23:20

Примем контрмеры, повысим цены не электроэнергию!
tvd4
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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