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Tesla знизила вартість своїх електромобілів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 тра, 2020 23:20
Пропонуємо до обговорення:
Американський автовиробник електромобілів Tesla в черговий раз знизив вартість своєї продукції, причому на кілька тисяч дешевше стали всі актуальні моделі, крім Model Y.
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Додано: Сер 27 тра, 2020 23:20
Примем контрмеры, повысим цены не электроэнергию!
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