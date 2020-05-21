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Reebok представила
"рослинні" кросівки (фото)

Reebok представила "рослинні" кросівки (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 23:20

Reebok представила "рослинні" кросівки (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Американська компанія з виробництва спортивного одягу і аксесуарів Reebok заявила, що восени пустить у продаж екологічні кросівки Floatride GROW. Спортивне взуття повністю виконано на основі рослинних і екологічно безпечних матеріалів, пише Faina Idea.

Дивися повний текст Reebok представила \"рослинні\" кросівки (фото).
R2
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