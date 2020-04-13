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"Рано радіти": ексміністр
фінансів жорстко висловився...

"Рано радіти": ексміністр фінансів жорстко висловився...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 09:11

"Рано радіти": ексміністр фінансів жорстко висловився...

Пропонуємо до обговорення:
Україні не вистачить кредиту, отриманого від Міжнародного валютного фонду, щоб залатати діру в державному бюджеті.

Дивися повний текст \"Рано радіти\": ексміністр фінансів жорстко висловився про кредит МВФ для України.
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