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"Рано радіти": ексміністр фінансів жорстко висловився...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 тра, 2020 09:11
Пропонуємо до обговорення:
Україні не вистачить кредиту, отриманого від Міжнародного валютного фонду, щоб залатати діру в державному бюджеті.
Дивися повний текст \"Рано радіти\": ексміністр фінансів жорстко висловився про кредит МВФ для України
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