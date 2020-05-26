Криза, викликана новим типом коронавірусу, призведе до найбільшого падіння світових інвестицій в енергетику в історії.
Дивися повний текст Цього року прогнозують рекордне падіння інвестицій в енергетику.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 09:58
Цього року прогнозують рекордне падіння інвестицій в...
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Дивися повний текст Цього року прогнозують рекордне падіння інвестицій в енергетику.
Додано: Чет 28 тра, 2020 09:58
Было бы очень странно если бы было наоборот!
Топливо дешёвое, спрос на него низкий!
Зачем вкладывать в то что дешевеет?
Будут латать дыры по ситуации, и электричество по часам. Вот и вся переспектива.
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