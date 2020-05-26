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Цього року прогнозують рекордне
падіння інвестицій в...

Цього року прогнозують рекордне падіння інвестицій в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 09:58

Цього року прогнозують рекордне падіння інвестицій в...

Пропонуємо до обговорення:
Криза, викликана новим типом коронавірусу, призведе до найбільшого падіння світових інвестицій в енергетику в історії.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 09:58

Было бы очень странно если бы было наоборот!
Топливо дешёвое, спрос на него низкий!
Зачем вкладывать в то что дешевеет?
Будут латать дыры по ситуации, и электричество по часам. Вот и вся переспектива.
straponesa
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 16:41

по ходу изощренно отбивают желание у новых охотников заработать на зеленом тарифе.
buratinyo
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