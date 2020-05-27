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Влітку в Китаї почнуть випускати BMW iX3 (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 тра, 2020 10:06
Пропонуємо до обговорення:
BMW влітку нинішнього року почне випускати в Китаї свій новий електричний кросовер BMW iX3. Цьому не завадить навіть пандемія коронавируса.
Дивися повний текст Влітку в Китаї почнуть випускати BMW iX3 (фото)
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