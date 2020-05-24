Про це повідомляє Портал «Столична нерухомість»
Дивися повний текст Як карантин змінив ринок нерухомості (інфографіка).
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Додано: Чет 28 тра, 2020 10:34
Як карантин змінив ринок нерухомості (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як карантин змінив ринок нерухомості (інфографіка).
Додано: Чет 28 тра, 2020 10:34
Подождем ещё месяц, и посмотрим на цены.
Уверена что начнется парад невиданной щедрости.
В рамках акций конечно, и попыток закрыть кассовые разрывы. А потом, будет веселее))
Учитывая что денег для стимулирования экономики НБУ не выделит, а кредит как подачка на фоне пакета мер для стимуляции экономики ЕС.
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