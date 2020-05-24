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Як карантин змінив ринок
нерухомості (інфографіка)

Як карантин змінив ринок нерухомості (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:34

Як карантин змінив ринок нерухомості (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Портал «Столична нерухомість»

Дивися повний текст Як карантин змінив ринок нерухомості (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:34

Подождем ещё месяц, и посмотрим на цены.
Уверена что начнется парад невиданной щедрости.
В рамках акций конечно, и попыток закрыть кассовые разрывы. А потом, будет веселее))
Учитывая что денег для стимулирования экономики НБУ не выделит, а кредит как подачка на фоне пакета мер для стимуляции экономики ЕС.
straponesa
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