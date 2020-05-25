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Шмигаль розраховує на відновлення
економіки у другій...

Шмигаль розраховує на відновлення економіки у другій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:41

Шмигаль розраховує на відновлення економіки у другій...

Пропонуємо до обговорення:
Активне втілення у життя програми стимулювання економіки для подолання наслідків пандемії COVID-19, яку напрацював та презентує уряд, дозволить відновити економіку у другій половині року.

Дивися повний текст Шмигаль розраховує на відновлення економіки у другій половині року.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:41

“Мы потратили на ее написание более месяца”, – сказал Шмыгаль. Стратег йопт.
askoldlavskiy
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