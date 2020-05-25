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Шмигаль розраховує на відновлення економіки у другій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 тра, 2020 10:41
Пропонуємо до обговорення:
Активне втілення у життя програми стимулювання економіки для подолання наслідків пандемії COVID-19, яку напрацював та презентує уряд, дозволить відновити економіку у другій половині року.
Дивися повний текст Шмигаль розраховує на відновлення економіки у другій половині року
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R2
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Додано: Чет 28 тра, 2020 10:41
“Мы потратили на ее написание более месяца”, – сказал Шмыгаль. Стратег йопт.
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askoldlavskiy
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Додано: Чет 28 тра, 2020 11:03
Боюсь что они не писали а делили (как в кино "свадьба в Малиновке").и думали кто куда отчалит. Не завидую в этой ситуации ни кому, ни Зеленскому (вроде бы и не виноват ни в чем а вся Украина ненавидит), ни кабмину (которая как бригада сантехников-алкашей в аварийном доме , работать не хочет и не может, потому что работать нечем и не за что), ни гражданам Украины (потому что надеялись на весёлый цирк и колунов бесплатных по телевизору,а получили разруху, безработицу, анархию и полную неопределенность).
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straponesa
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Додано: Чет 28 тра, 2020 13:25
а во второй половине будет рассчитывать на первую половину следующего....
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svetoch-10
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