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Петрашко пояснив, що насамперед потрібно для відновлення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 тра, 2020 10:43
Пропонуємо до обговорення:
План відновлення економіки після пандемії ковід-19 передбачає покращення доступу компаній до фінансів, зниження податкового та адміністративного тиску.
Дивися повний текст Петрашко пояснив, що насамперед потрібно для відновлення економіки після карантину
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R2
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Додано: Чет 28 тра, 2020 10:43
Щоб щось запрацювало, податки преба зменшить вдвічі і адмінресурс.
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askoldlavskiy
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Додано: Чет 28 тра, 2020 11:06
Вот не надо этих сказок от нашего кабмина! Есть отличный и рабочий вариант , объявить войну Германии и на следующий день сдаться.
Все остальное мы ещё проходили!
Во время предвыборных компаний КАЖДОГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ!
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straponesa
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