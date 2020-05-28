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Петрашко пояснив, що насамперед
потрібно для відновлення...

Петрашко пояснив, що насамперед потрібно для відновлення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:43

Петрашко пояснив, що насамперед потрібно для відновлення...

Пропонуємо до обговорення:
План відновлення економіки після пандемії ковід-19 передбачає покращення доступу компаній до фінансів, зниження податкового та адміністративного тиску.

Дивися повний текст Петрашко пояснив, що насамперед потрібно для відновлення економіки після карантину.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:43

Щоб щось запрацювало, податки преба зменшить вдвічі і адмінресурс.
askoldlavskiy
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Розстріляти половину КМУ. НБУ, і т.д :D
Українець
 
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