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Представники кількох
галузей виступили проти...

Представники кількох галузей виступили проти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:47

Представники кількох галузей виступили проти...

Пропонуємо до обговорення:
Представники кількох галузей виступили проти пропозицій ПАТ "Укртатнафта", ПАТ "Укрнафта" і АТ "Укргазвидобування" почати антисубсидіарне розслідування щодо імпорту дизельного пального і скрапленого газу, зокрема російського походження, з метою впровадження імпортного мита в розмірі 8,46% з 2020 року з подальшим підвищенням до 25,4% в 2024 році.

Дивися повний текст Представники кількох галузей виступили проти впровадження 8,46% мита на імпортне пальне.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:48

Конкуренція - найстрашніше слово нашого доблесного олігархату. Зважаючи на бездарність влади можуть навіть і погодити таку пропозицію
apyvovar
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