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Україна встановила п'ятирічний
антирекорд за бюджетними...

Україна встановила п'ятирічний антирекорд за бюджетними...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:59

Україна встановила п'ятирічний антирекорд за бюджетними...

Пропонуємо до обговорення:
Це невиконання плану витрат стало гіршим з 2015 року.

Дивися повний текст Україна встановила п'ятирічний антирекорд за бюджетними видатками.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:59

Так буває, коли країною керують блазні(((
Cris
 
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