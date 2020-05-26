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В Україні змінили
правила прописки

В Україні змінили правила прописки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 11:28

В Україні змінили правила прописки

Пропонуємо до обговорення:
Про це написав Гончаренко в "телеграм-каналі"

Дивися повний текст В Україні змінили правила прописки.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 11:28

Не знав, що у нас є прописка. Я гадав, ми в Україні живемо, а не в совку. Помилився?
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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