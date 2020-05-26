Про це написав Гончаренко в "телеграм-каналі"
Дивися повний текст В Україні змінили правила прописки.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 11:28
В Україні змінили правила прописки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні змінили правила прописки.
Додано: Чет 28 тра, 2020 11:28
Не знав, що у нас є прописка. Я гадав, ми в Україні живемо, а не в совку. Помилився?
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