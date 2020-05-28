Про це написав Гончаренко в "телеграм-каналі"
Дивися повний текст В Україні змінили правила прописки.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 11:28
В Україні змінили правила прописки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні змінили правила прописки.
Додано: Чет 28 тра, 2020 11:28
Не знав, що у нас є прописка. Я гадав, ми в Україні живемо, а не в совку. Помилився?
Додано: Чет 28 тра, 2020 12:04
Прописку в Україні назвали "реєстрація", більше нічого не змінилось. І, так, ми продовжуєм жити в "совку".
Додано: Чет 28 тра, 2020 12:24
прописка?
Может проверить, нужно указать?
слабо изменить на "сотрудник обязан произвести проверку, не имеет права требовать заполнения бланков , и обязан провести всю процедуру прописки в присутствии клиента, в срок до 15 минут "
Додано: Чет 28 тра, 2020 13:33
Интересная лазейка, если это так, то возможны ситуации:
1. если ты кого-то прописал в своем жилье, то он сможет сам прописывать своих детей в твоем жилье
2. муж (жена), например бывшие, могут прописывать детей в жилье друг друга без согласия другой стороны - владельца жилья
Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:16
Re: В Україні змінили правила прописки
Що ви тут оце регулярно щось протестуєте ?
От є хоч одна людина , у якої з реєстрацією якісь проблеми були ?
Чого тоді триндіти ?
У всьому світі реєструють людину по місцю проживання . Де більш строгі вимоги , де менш . В штатах можна жити без документів взагалі - але тільки якщо ти не їздиш на авто , у тебе немає ніякої власності , ти не маєш рахунку в банку . В Німеччині поліція регулярно питає довідку про реєстрацію ( вона окремим папірцем ) - і якщо немає ( а треба дуже пильно стежити , щоб не пропала десь ) - то будуть проблеми ...
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